Bandeira Azul volta a elevar-se na Praia de Mira pela 40ª vez

A Praia de Mira viu ontem pela 40.ª vez consecutiva a Bandeira Azul ser hasteada junto ao areal, num momento em que os responsáveis garantiram que o trabalho árduo é para se manter e renovar

“Reconhecimento do trabalho árduo contínuo de muitas gerações”. Estas foram as palavras do presidente da Câmara de Mira, Artur Fresco, no momento do hastear da Bandeira Azul pela 40.ª vez consecutiva na Praia de Mira.

A cerimónia decorreu junto à Estátua do Pescador e assinalou um marco histórico. Desde a criação deste galardão, em 1987, que esta praia mantém de forma ímpar e ininterrupta a distinção. O presidente da autarquia local, mostrou-se orgulhoso.

“Trata-se de um feito absolutamente notável, não apenas em Portugal, mas também no contexto internacional deste programa.

Mais do que um símbolo, esta bandeira representa um compromisso permanente com a excelência ambiental, com a qualidade da areia e da água balnear, com a segurança, com a educação ambiental e com a gestão sustentável dos recursos naturais. Mantê-la, durante quatro décadas consecutivas, demonstra que a sustentabilidade não é um objeto pontual”, começou por dizer.

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