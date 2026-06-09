Mira

Bandeira Azul volta a elevar-se na Praia de Mira pela 40ª vez

09 de junho de 2026 às 08 h30
Bandeira foi hasteada ontem com a presença da ministra do Ambiente e da Energia | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Praia de Mira viu ontem pela 40.ª vez consecutiva a Bandeira Azul ser hasteada junto ao areal, num momento em que os responsáveis garantiram que o trabalho árduo é para se manter e renovar

“Reconhecimento do trabalho árduo contínuo de muitas gerações”. Estas foram as palavras do presidente da Câmara de Mira, Artur Fresco, no momento do hastear da Bandeira Azul pela 40.ª vez consecutiva na Praia de Mira.

A cerimónia decorreu junto à Estátua do Pescador e assinalou um marco histórico. Desde a criação deste galardão, em 1987, que esta praia mantém de forma ímpar e ininterrupta a distinção. O presidente da autarquia local, mostrou-se orgulhoso.
“Trata-se de um feito absolutamente notável, não apenas em Portugal, mas também no contexto internacional deste programa.

Mais do que um símbolo, esta bandeira representa um compromisso permanente com a excelência ambiental, com a qualidade da areia e da água balnear, com a segurança, com a educação ambiental e com a gestão sustentável dos recursos naturais. Mantê-la, durante quatro décadas consecutivas, demonstra que a sustentabilidade não é um objeto pontual”, começou por dizer.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de junho

AD ELO organizou o III Seminário Regional do Projeto SEALabHaus
09 de junho

Deve voltar a ser criada uma entidade municipal de turismo?
09 de junho

Canoagem: Quase 600 atletas de 39 países no Europeu em Montemor
09 de junho

Concertos gratuitos no Conservatório de Música David de Sousa

Mira

Bandeira Azul volta a elevar-se na Praia de Mira pela 40ª vez

Governo assinou contratos-programa para recuperar zonas ribeirinhas de Coimbra, Mira, Miranda do Corvo, Penela e Penacova

Acidentes na Figueira da Foz, Mira e Montemor-o-Velho provocam 11 feridos