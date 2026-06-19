A nova marina não é preocupação dos figueirenses, mas como eu gosto de pensar, entendo que vale a pena ponderar uma nova marina e projectar assim o futuro da Figueira da Foz.

Gostaria de ver a Figueira da Foz com uma nova marina, a construir no Cabedelo, abrigada do mar e com um hotel de qualidade virado ao oceano, com uma piscina coberta e com aptidão para congressos.

À semelhança de outras marinas, deveria ter um passeio pedonal e uma área para lojas, restauração e serviços públicos ou privados. Poderia ter, porque espaço não falta, área para outras valências.

A construção de uma nova marina exigiria imaginação para obtenção das verbas necessárias para o efeito, até porque a autarquia não tem meios financeiros suficientes para o efeito.

Reformular a marina existente também é útil, mas querer fazer ambas as obras, não me parece razoável. Por mim, avançava-se com a nova marina e quando o Diário As Beiras nos der mais 1.550 caracteres ou entender fazer uma conferência sobre o futuro da Figueira da Foz, falaríamos sobre o que fazer no espaço nobre da actual marina.

Ao escrever, estou a entusiasmar-me porque uma nova marina projectaria a nossa cidade para outros voos, transformaria o Cabedelo numa extraordinária atracção turística, de âmbito nacional e internacional. Assim não nos contrariassem as inúmeras orcas que frequentam esta frente marítima e que prejudicam a navegação.

A Figueira precisa de mais visão, de mais ousadia, de mais engenho e de mais arte! Vamos ponderar a construção da nova marina atlântica!