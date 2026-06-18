Matias Damásio, marchas e fogo de artifício na noite de São João na Figueira da Foz

O cantor Matias Damásio vai animar a noite de São João na Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, também marcada pelo tradicional espetáculo de fogo de artificio no areal da Praia do Relógio.

Na noite de São João, desfilam na Avenida 25 de Abril as marchas populares das Mulheres de Tavarede, Sociedade Filarmónica Paionense, Grupo de Instrução e Sport e Quiaios Clube e ainda atuam três djs depois do concerto do cantor angolano.

As festividades na Figueira da Foz começaram no dia 13 de junho, com um espetáculo de Maninho, e continuaram no dia seguinte com a atuação de Zé Amaro.

Na próxima sexta-feira, sobe ao palco instalado na Praça João Ataíde o cantor Nuno Ribeiro e no sábado Emanuel, enquanto no domingo a animação é garantida pelo artista Fernando Daniel.

Até dia 24 de junho, decorre também na Praça João Ataíde a Feira das Freguesias, com animação diária e parque infantil.

No dia de São João realiza-se a habitual sessão solene do Dia da Cidade, a bênção do mar e novo desfile das marchas, desta vez no Coliseu Figueirense.

No dia 27 de junho, realiza-se a 10.ª edição da Regata + Louca do Mondego, no estuário do Rio Mondego, junto à Praça Europa.