Ajude-nos a encontrar a “Kika”: O Diário As Beiras encontrou a sua fita de finalista

O DIÁRIO AS BEIRAS encontrou, no sábado passado, uma fita de finalista perdida na Alta de Coimbra, na zona da igreja Sé Nova. A fita pertence, segundo os textos escritos, a uma rapariga chamada Francisca e conhecida por “Kika”.

Os textos escritos na fita de finalista estão assinados pelo “Fábio” e pela “Maria”, sendo destinados à Francisca (Kika). A fita, sendo azul, parece ser de uma estudante da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Há também a probabilidade de a fita pertencer a uma aluna de alguma das escolas do Politécnico de Coimbra, visto que nesse dia se realizou a Benção das Pastas para os finalistas dessa instituição

Ajude-nos a encontrar a “Kika” para que lhe ser entregue a fita de finalista, que simboliza o final do período de ensino superior. Contacte o Diário As Beiras através do 239 980 280.