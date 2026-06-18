Rui Veloso, Nemanus, Buba Espinho e Herman José nas Festas da Cidade

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Buba Espinho com os antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (3), Kura (3), Némanus (3), Rui Veloso (4), Mickael Carreira (10), Herman José (10), Expensive Soul (11), Quinta do Bill (17) e Karetus (18) são os principais nomes das festas da cidade que acontecem de 3 a 19 de julho, em Coimbra.

Os concertos serão divididos entre o Jardim da Sereia, a Praça do Comércio, a Praça da Canção e o Convento de São Francisco.

Completam o cartaz o concerto Maria João, André Mehmari e Carlos Bica (3), A Última Sinfonia de Tchaikovsky (5) e Em Casa D’Amália com Bruno Costa e João Farinha.

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