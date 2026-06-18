Coimbra

Rui Veloso, Nemanus, Buba Espinho e Herman José nas Festas da Cidade

18 de junho de 2026 às 19 h38
Alguns concertos irão decorrer na Praça da Canção | Fotografia: Arquivo - Festas de Coimbra
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Buba Espinho com os antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (3), Kura (3), Némanus (3), Rui Veloso (4), Mickael Carreira (10), Herman José (10), Expensive Soul (11), Quinta do Bill (17) e  Karetus (18) são os principais nomes das festas da cidade que acontecem de 3 a 19 de julho, em Coimbra.

Os concertos serão divididos entre o Jardim da Sereia, a Praça do Comércio, a Praça da Canção e o Convento de São Francisco.

Completam o cartaz o concerto Maria João, André Mehmari e Carlos Bica (3), A Última Sinfonia de Tchaikovsky (5) e Em Casa D’Amália com Bruno Costa e João Farinha.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de junho

Rui Veloso, Nemanus, Buba Espinho e Herman José nas Festas da Cidade
18 de junho

"Queremos fazer parte de uma verdadeira estratégia de coesão territorial"
18 de junho

Grupo Revito compra Torre do Arnado em Coimbra
18 de junho

Vale das Flores fecha rua no sábado para arraial popular das fogueiras

Coimbra

Rui Veloso, Nemanus, Buba Espinho e Herman José nas Festas da Cidade

Grupo Revito compra Torre do Arnado em Coimbra

Vale das Flores fecha rua no sábado para arraial popular das fogueiras