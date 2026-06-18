Guarda

“Queremos fazer parte de uma verdadeira estratégia de coesão territorial”

18 de junho de 2026 às 19 h18
Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Daniel Filipe Pereira
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Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

“Estamos disponíveis para sermos parceiros ativos neste caminho e queremos fazer parte de uma verdadeira estratégia de coesão territorial que reconheça o potencial dos territórios do interior e que valorize aquilo que de melhor tem para oferecer à região e ao país”, disse hoje o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, durante a cerimónia de distinção das Empresas Gazela 2026, que acontece na Guarda.

O autarca mostrou-se orgulhoso por receber o evento e disse que o concelho “possui as condições, os equipamentos e as infraestruturas”. “A capacidade organizativa para acolher iniciativas de dimensão regional e nacional”, acrescentou.

Sérgio Costa acredita que a “Região Centro se constrói com todos os territórios e de que o interior deve estar presente e no centro das decisões, das iniciativas e das estratégias de desenvolvimento regional”.

 

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