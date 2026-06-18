Grupo Revito compra Torre do Arnado em Coimbra

A Torre do Arnado, em Coimbra, foi adquirida pelo Grupo Revito, anunciou hoje a Savills, que realizou a assessoria da venda do imóvel. O valor não foi revelado.

A Torre do Arnado foi o primeiro business center de Coimbra e mantém-se como uma referência na paisagem urbana e empresarial local. O imóvel, de uso misto, integra escritórios, área comercial, espaços de coworking e estacionamento público, numa das zonas mais centrais e consolidadas da cidade. Com 12 pisos acima do solo e quatro pisos de estacionamento, num total de cerca de 230 lugares, foi alvo de uma intervenção de modernização e restauro concluída em 2020.

Segundo o comunicado, “A aquisição enquadra-se na estratégia do Grupo Revito de diversificação de portefólio e de risco, com foco em ativos com rendimento estável e potencial de valorização a longo prazo”.

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