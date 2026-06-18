Coimbra

Vale das Flores fecha rua no sábado para arraial popular das fogueiras

18 de junho de 2026 às 17 h18
Representantes das várias instituições envolvidas apresentaram, hoje, o programa do dia da festa. Foto: António Rosado
António Rosado
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António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A 2.ª edição das Fogueiras de São João do Vale das Flores (Coimbra) é o melhor exemplo da força da sociedade civil, “sem necessidade de enquadramento das autarquias”. A constatação é do presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, que não deixa, por isso, de apoiar a festa – logística e financeiramente – que vai estar na rua no próximo sábado, das 19H00 às 02H00 de domingo.

Sob a designação de “Condomínio do Vale das Flores”, as fogueiras envolvem 16 instituições, numa ideia original da companhia Teatrão, a que aderiram imediatamente vizinhos da mesma rua, como a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), Instituto Superior de Engenharia (ISEC), Bombeiros Sapadores, Escola Secundária Quinta das Flores, Conservatório de Música e Coimbra Shopping.

Não muito longe, também o Centro de Saúde Norton de Matos e ITECONS responderam afirmativamente ao desafio, bem como pais e alunos do Centro Escolar Norton de Matos e associações de moradores de São José e Quinta da Nora. O resultado é a transformação da rua entre o ISEC e o Teatrão (interrompida ao trânsito) num espaço de música, onde está a ser montado um coreto de madeira para a dança de roda (cantata e tocata). Também vai haver “comes e bebes” com sardinha assada, febras e caldo verde, bem como quermesses para adultos e crianças.

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