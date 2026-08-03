Tony Carreira, Sara Correia e Marisa Liz nas Festas do Concelho de Góis

Tony Carreira, Sara Tavares e Marisa Liz animam as Festas do Concelho de Góis, no interior do distrito de Coimbra, que se iniciam na sexta-feira e que se prolongam até domingo.

“As nossas festas têm primado pela presença de grandes referências do panorama musical do nosso país”, salientou hoje o presidente da Câmara, Rui Sampaio, na apresentação do evento.

Os festejos têm início na sexta-feira no Parque de Lazer do Baião, paralelo ao rio Ceira, que atravessa a vila de Góis, com um concerto solidário de Tony Carreira, o único com entrada paga (cinco euros) e cuja receita reverte para a Associação Sara Carreira.

Até hoje, segundo Maria João Venâncio, diretora-geral da Associação Sara Carreira, já estavam vendidos mais de um milhar de ingressos através de uma plataforma ‘online’.

No sábado, sobe ao palco a fadista Sara Correia e no domingo é a vez de Marisa Liz.

Além dos concertos musicais, as Festas do Concelho de Góis incluem ainda animação com DJ e uma zona de tasquinhas, mercadinho, insufláveis para crianças e animação de rua.

No domingo, o programa destaca ainda um festival de folclore, com grupos de Braga, Cascais e Crato, além do rancho anfitrião “Mensageiros da Alegria”.

“Procurámos fazer um programa diversificado e abrangente, que julgamos ser atrativo, num período em que temos muitos visitantes e goienses que regressam a Góis para passar férias e estar junto da família”, sublinhou o presidente da Câmara.

O município de Góis festeja o feriado municipal no dia 13 de agosto, com uma sessão solene na Casa da Cultura, em que serão atribuídas distinções honoríficas ao cidadão José Dias Santos, presidente da Casa de Góis [em Lisboa] há 25 anos, e a empresa de animação turística Trans Serrano.

Na véspera, no Largo Francisco Dias Nogueira, realiza-se um concerto com as bandas filarmónicas de Vila Nova do Ceira e de Góis, ambas do concelho.