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Câmara de Góis disponibiliza ‘kits’ “Acolher em Comunidade”

23 de julho de 2026 às 15 h39
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A Câmara de Góis (distrito de Coimbra) tem disponíveis os primeiros ‘kits’ do projeto “Acolher em Comunidade”, para assinalar a chegada de novos bebés ao concelho.

O processo de candidatura implica o preenchimento da ficha de inscrição, disponível em formato papel na Biblioteca Municipal de Góis António Francisco Barata e, em formato digital, em https://forms.gle/LJL2u6rgWdQJaU48A%20%20%20.

O projeto “Acolher em Comunidade” insere-se “na estratégia municipal de promoção da natalidade e de valorização das famílias, constituindo um gesto simbólico de boas-vindas aos novos elementos da comunidade”, adiantou.

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