GóisRegião Metropolitana de Coimbra

Exposição “Memórias de um lugar” na Casa da Cultura de Góis

23 de julho de 2026 às 15 h46
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A Casa da Cultura de Góis (distrito de Coimbra) inaugura, no sábado, a exposição coletiva “Memórias de um Lugar”, que vai estar patente ao público até 31 de agosto.

“A mostra reúne os trabalhos desenvolvidos na 1.ª edição do Atelier na Aldeia, um projeto que promove a criação artística através da vivência do território e da interação com a comunidade, valorizando o património cultural e natural do concelho”, revelou o município.

A exposição resulta da residência artístico-pedagógica realizada em 2025 na aldeia da Cabreira, que reuniu 11 participantes, entre jovens e professores de Artes Visuais dos ateliês de São Bento e Almada.

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