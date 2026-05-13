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PJ deteve três suspeitos de fraude na obtenção de subsídio com fundos europeus

13 de maio de 2026 às 10 h17
A operação policial Saco Roto foi desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda | Fotografia: Arquivo
Agência Lusa
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Agência Lusa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje três pessoas indiciadas por crimes de fraude na obtenção de subsídio com fundos europeus, num total superior a 1,8 milhões de euros, e apreendeu cerca de 100 mil euros em numerário.

“As buscas decorreram nos concelhos de Pinhel, Viseu, Cascais, Costa da Caparica, Aveiro, Albergaria e Ovar, e visaram os domicílios dos detidos e ainda as instalações de 14 empresas”, revelou a PJ, em comunicado enviado à agência Lusa.

A operação policial Saco Roto foi desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, em articulação com a delegação do Porto da Procuradoria Europeia (EPPO).

 

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Foram cumpridas 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias, e detidas três pessoas indiciadas por crimes de fraude na obtenção de subsídio, estando em causa fundos europeus.

“A investigação incide sobre 30 operações cofinanciadas maioritariamente por fundos comunitários, de valor global de apoio aprovado superior a 1,8 milhões de euros, envolvendo as várias empresas em investigação”, adiantou a PJ.

As empresas envolvidas, “algumas delas criadas ficticiamente para o efeito, surgem repetidamente associadas à elaboração de candidaturas, consultas ao mercado, contratação de recursos humanos e faturação, maioritariamente entre elas, para obterem o financiamento através dos fundos disponibilizados”.

“As firmas em apreço estão funcionalmente integradas na esfera de atuação e controlo do principal suspeito”, que foi detido, “conjuntamente com dois colaboradores próximos e com funções de gestão nessas unidades”.

Na operação, os investigadores apreenderam cerca de 100 mil euros em numerário e “um importante acervo documental”, que vai ser analisado e posteriormente junto à investigação.

Devido à “complexidade e dispersão geográfica” desta operação policial, a PJ da Guarda contou com a colaboração das Diretorias do Centro e Norte, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática (UPTI) e da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística (UPFC).

Os detidos vão ser presentes hoje no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para a aplicação das medidas de coação.

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