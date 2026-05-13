Coimbra

Festa da Flor e da Planta pinta principais artérias de Coimbra de verde

13 de maio de 2026 às 11 h15
Apresentação do evento decorreu ontem no Salão Nobre da Câmara Municipal | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Tapetes floridos, gastronomia e animação são as principais atrações da Festa da Flor e da Planta que se realiza no próximo sábado, 16 de maio, e que se estende às principais ruas de Coimbra.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Coimbra, reúne, na Praça 8 de Maio, na Praça do Comércio e nas artérias adjacentes, 42 expositores, entre viveiristas, floristas, associações culturais e recreativas, IPSS e outras entidades.

“A iniciativa pretende sensibilizar a população, através de um trabalho artístico, para a importância das plantas na conservação do meio ambiente, na agricultura e na produção sustentável de alimentos. Esta edição assinala ainda o contributo das mulheres na produção agrícola e alimentar e na preservação das tradições, no âmbito das comemorações do Ano Internacional da Mulher na Agricultura”, disse ontem a vereadora da Cultura, Margarida Mendes Silva.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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