Homem detido na Tocha por crime de pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, deteve, ontem, um homem, residente na vila da Tocha, concelho de Cantanhede, suspeito da prática de vários crimes de pornografia de menores.

Na sua posse, foi encontrado material de natureza pedo pornográfica, situação que conduziu à sua detenção em flagrante delito.

Na origem da investigação conduzida pela PJ, encontravam-se suspeitas de crimes de abuso sexual de crianças, praticados sobre uma criança, com 11 anos, residente na mesma localidade, tendo sido também recolhidos importantes indícios probatórios relativamente a estes factos.

O detido, com 22 anos, irá ser presente à autoridade judiciária competente, para aplicação das adequadas medidas de coação.