Fundação em Tábua investe 685 mil euros em remodelação de lar de idosos

A Fundação Sarah Beirão – António Costa Carvalho, localizada no município de Tábua, interior do distrito de Coimbra, vai investir mais de 685 mil euros na remodelação e ampliação das suas instalações, que acolhem cerca de 100 utentes.

Segundo uma publicação hoje consultada pela agência Lusa no portal Base de contratos públicos, a instituição – que foi considerada a primeira Casa do Artista em Portugal – fundada em 1964 pela escritora, ativista dos direitos das mulheres e filantropa Sarah Beirão e pelo seu marido António Costa Carvalho, irá intervir nas valências de estrutura residencial, centro de dia e apoio domiciliário, com um prazo de execução de 18 meses.

A instituição fica situada na Quinta dos Freixos, uma propriedade rural com 30 hectares, em Mancelos, a dois quilómetros de Tábua. O lar de idosos está instalado num edifício de dois pisos, com 22 quartos com capacidade para 75 pessoas.

Segundo a página de internet da fundação, esta foi criada em junho de 1964, em resultado da convivência do casal “com muitos artistas e da preocupação que estes tinham quando se aproximava o final das suas carreiras”.

“Inicialmente tinha como objetivo acolher artistas famosos como escritores, atores, músicos, pintores ou escultores, de ambos os sexos, de nacionalidade portuguesa, quer permanentemente diminuídos do ponto de vista físico e económico, quer temporariamente necessitados de repouso ou de férias”.

Em meados da década de 1980, já depois da morte dos fundadores, os estatutos da Fundação foram alterados, passando o objetivo principal a ser “a concessão de bens e a prestação de serviços de segurança social na área da população idosa e no âmbito de ação nacional, para além de acolher escritores, jornalistas e outros intelectuais ligados à comunicação”.

Atualmente, a Fundação Sarah Beirão – António Costa Carvalho “acolhe idosos de todos os estratos sociais”, quer do distrito de Coimbra, quer a nível nacional.