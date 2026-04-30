Município aprova contas de 2025 com saldo positivo superior a 1,7 ME

O município de Tábua, no interior do distrito de Coimbra, obteve um saldo positivo superior a 1,7 milhões de euros nas contas de 2025, que foram aprovadas em Assembleia Municipal.

Em comunicado, a autarquia salientou que o bom desempenho financeiro permitiu reduzir em 51,7% os pagamentos em atraso e o prazo médio de liquidação, que passou de 243 dias em 2024 para 110 dias no final de 2025.

“Estes são resultados do trabalho de todos quantos se empenham em construir um concelho melhor, sendo que os valores assentes no diálogo, na proximidade, na transparência, no rigor, na verdade e na disponibilidade, que caracterizam a ação do executivo, contribuíram para reforçar a confiança entre os eleitos e a população”, referiu o presidente do município.

Segundo Ricardo Cruz, os tempos são cada vez mais desafiantes, o que obriga a uma maior resiliência e capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos, pelo que a atual gestão “dará continuidade ao processo de transformação de Tábua num território mais moderno, mais desenvolvido e mais atrativo para quem aqui quer concretizar um projeto de vida com qualidade e bem-estar”.

O autarca salientou que, “num quadro de rigor financeiro exigente, foram concretizadas intervenções estratégicas” para o concelho, nas áreas da economia e tecido empresarial, mobilidade e rede viária, saneamento básico e distribuição de água, educação, saúde, habitação, proteção civil, cultura ou e desporto.

As intervenções, de acordo com o comunicado, contribuíram para a consolidação de Tábua “como um território mais competitivo e inclusivo, com melhor qualidade de vida e bem-estar para quem ali vive”.

A Câmara de Tábua destacou ainda que, em 2025, foi possível liquidar dívidas às Juntas de Freguesia no valor de 920 mil euros e às Associações de Bombeiros Voluntários de Tábua e de Vila Nova de Oliveirinha, num montante de cerca de meio milhão de euros.

“Os investimentos foram realizados com base num compromisso e equilíbrio com o controlo das contas do município, garantindo a melhoria da situação financeira e reforçando a sua sustentabilidade, preparando o concelho para os desafios futuros”, sustentou a Câmara.