Ricardo Cruz quer deixar “marca de progresso” com nova área industrial

O presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz, disse ontem, que quer, durante o mandato, “deixar uma marca de inovação, modernidade, progresso e sustentabilidade, garantindo que Tábua se consolida como um território diferenciador com qualidade de vida e bem-estar”.

A afirmação foi proferida durante a intervenção na sessão solene do feriado municipal, que decorreu no Centro Cultural de Tábua.

Para alcançar esse desidrato, o autarca revelou que a Área Empresarial de Tábua “de nova geração” será uma realidade. Este novo espaço vai permitir criar 30 novos lotes “dotados de infraestruturas modernas e inovadoras”.

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