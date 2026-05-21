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FACIT celebra 15 edições com aposta reforçada no turismo

21 de maio de 2026 às 08 h30
15ª edição da FACIT quer ultrapassar os 40 mil visitantes | Fotografia: DB-Emanuel Pereira
Emanuel Pereira
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Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Rosinha, Átoa, Papillon, Nena, Pedro Abrunhosa ou Toy atuam na 15.ª edição da FACIT– Feira Agrícola Comercial e Industrial de Tábua. Certame, entre os dias 24 e 28 de junho, reforça aposta no turismo e espera ultrapassar os 40 mil visitantes

A 15.ª edição da FACIT–Feira Agrícola Comercial e Industrial de Tábua abre portas ao público no próximo dia 24 de junho (18H30). O certame, que alia música, gastronomia, artesanato e feira comercial/empresarial regressa ao Pavilhão Multiusos de Tábua, entre os dias 24 e 28 de junho, para cinco dias de celebração. “Celebramos 15 edições da FACIT, que marca a diferença com cinco dias”, assumiu o edil de Tábua, Ricardo Cruz, durante a apresentação do certame, que decorreu ontem nas imediações do edifício da Câmara de Tábua.
O autarca revelou que uma das novidades está relacionada com o reforço da aposta no turismo através da iniciativa FACIT T. “Vai ser apresentada mais tarde. Vamos guardar essa curiosidade”, referiu. Fomentar a presença de empresas relacionadas com o turismo ou intercâmbios são desígnios do novo projeto, que estará a funcionar no piso superior do Pavilhão Multiusos de Tábua. “Será um piso só para isso”, esclareceu Ricardo Cruz que prometeu desvendar mais detalhes numa futura apresentação da FACIT T, em Coimbra.

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