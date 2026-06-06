Violência doméstica representa 10% dos crimes no distrito de Coimbra

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A violência doméstica representa 10% dos crimes cometidos no distrito de Coimbra, revelou hoje o comandante do Comando Territorial de Coimbra da GNR, Coronel Diogo Dores, durante a cerimónia de 27.º aniversário do Comando Territorial de Coimbra da GNR, que decorreu em Tábua.

“A maior parcela, 3.104 crimes foram contra o património (roubos, furtos, burlas, entre outros), o que representa quase metade da criminalidade registada pela guarda, a parcela da violência doméstica conta com cerca de 10% dos crimes registados pela guarda no distrito”, referiu o responsável. “Neste contexto estamos perfeitamente alinhados com a preocupação da sociedade quanto aos elevados números de violência doméstica”, acrescentou.

Diogo Dores realizou hoje um balanço da atividade operacional da guarda. “No ano de 2025, a guarda detetou 6.654 crimes e cerca de 30 mil contraordenações, tendo sido efetuadas um total 1230 detenções”, referiu.

No que respeita à criminalidade, a GNR observou “um aumento da criminalidade geral na ordem dos 8% em relação a 2024. Em sentido oposto verificou-se, no mesmo período, uma diminuição muito relevante da criminalidade violenta e grave na ordem dos 18%”.