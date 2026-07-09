Coimbra

Ministro da Educação inaugura obras de renovação das residências do IPC (com vídeo)

09 de julho de 2026 às 18 h43
Fotografia: DB-Pedro Filipe Ramos
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt
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O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, participou hoje na inauguração das obras de renovação das Residências R2 (em Bencanta, São Martinho do Bispo) e R3 (na Quinta da Nora), cujo projeto foi financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) ao abrigo do Programa Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES), num investimento total de cerca de 4,7 milhões de euros.

A cerimónia encerrou as comemorações do 47.º aniversário do Instituto Politécnico de Coimbra, presidido por Cândida Malça.

|Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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