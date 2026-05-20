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Já é conhecido o cartaz da 15ª edição da FACIT

20 de maio de 2026 às 12 h12
Fotografia: Emanuel Pereira
redação as beiras
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Foi apresentada, esta manhã, a 15.ª edição da FACIT  – Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Tábua. A sessão decorreu na Câmara Municipal de Tábua e contou com a presença de Ricardo Cruz, presidente do município, além de outras personalidades e ainda a banda Átoa, um dos grupos confirmados para o certame.

De 24 a 28 de junho, a FACIT vai estar no Pavilhão Multiusos, com muita música, gastronomia, artesanato entre outras atrações.

Rosinha (24 de junho), Átoa e Papillon (25 de junho), Nena (26 de junho), Pedro Abrunhosa (27 de junho) e Toy (28 de junho) fazem parte do cartaz musical da edição deste ano da FACIT.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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