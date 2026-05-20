Coimbra
Vereador Ricardo Lino recandidata-se à concelhia do PS de Coimbra
Ricardo Lino é também vereador da Câmara Municipal de Coimbra | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
O vereador da Câmara Municipal de Coimbra, Ricardo Lino, anunciou há minutos a sua recandidatura a presidente da Comissão Política da Concelhia de Coimbra do Partido Socialista (PS).
Numa publicação feita nas suas redes sociais, o líder do PS em Coimbra garante ter a “mesma energia e sentido de missão” de há quatro anos, quando assumiu a liderança da estrutura.
Segundo Ricardo Lino, o PS conseguiu “quebrar o início de ciclo da direita e recuperar a confiança dos conimbricenses”, lembrando que os socialistas foram “capazes de se afirmar como uma alternativa credível e construir um projeto político com uma nova visão para recuperar a governação da câmara e das suas freguesias”.
| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS