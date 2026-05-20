Coimbra

Ministro de Agricultura quer reforço das escolas agrárias

20 de maio de 2026 às 11 h15
José Manuel Fernandes esteve na ESAC | Fotografia: Ministério da Agricultura e Mar
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, assumiu ontem a necessidade de um contínuo reforço nas escolas agrárias existentes em Portugal.

O tema foi abordado pela presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Cândida Malça, na sessão final de apresentação do projeto B-READY4FUTURE, na Escola Superior Agrária de Coimbra. Com o ministro na plateia, a responsável máxima da instituição de ensino superior, lembrou as “características muito singulares” destas escolas.

No final da sessão, em exclusivo ao DIÁRIO AS BEIRAS, o ministro da Agricultura e do Mar corroborou a ideia lançada pela responsável do Politécnico de Coimbra.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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