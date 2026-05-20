Ministro de Agricultura quer reforço das escolas agrárias

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, assumiu ontem a necessidade de um contínuo reforço nas escolas agrárias existentes em Portugal.

O tema foi abordado pela presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Cândida Malça, na sessão final de apresentação do projeto B-READY4FUTURE, na Escola Superior Agrária de Coimbra. Com o ministro na plateia, a responsável máxima da instituição de ensino superior, lembrou as “características muito singulares” destas escolas.

No final da sessão, em exclusivo ao DIÁRIO AS BEIRAS, o ministro da Agricultura e do Mar corroborou a ideia lançada pela responsável do Politécnico de Coimbra.

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