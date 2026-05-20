Atlética celebra 45 anos com homenagens em festa de gala

A Associação Atlética de Arganil comemorou 45 anos com um “Jantar de Gala”, em que foram atribuídos prémios e prestadas homenagens a quem dá o “seu tempo, a sua energia e o seu coração, muitas vezes de forma silenciosa, mas sempre essencial”, como referiu a presidente da direção, Dora Pinheiro.

Assim, foram homenageados dirigentes, antigas glórias, o massagista e outros amigos, bem como antigos jogadores, como Sérgio Travassos e Rodrigo Pereira, e atletas femininas, como Matilde Costa, Mia Carter, Vitória Ferreira e Francisca Santa Cruz. “Cada um de vocês faz parte desta história e ajudou a torná-la mais rica e mais forte”, referiu a presidente.

Foram ainda reconhecidos o melhor jogador e o jogador-revelação, nos diversos escalões, neste caso, Domingos Sambo, Francisco Pires, Henrique Neves, Santiago Henriques, Rafael Guerra, Diogo Lopes, Gustavo Pereira, Rodrigo Mendes, Francisco Pinto, Duarte Castanheira, Gabriel Ferreira e António Pimpão.

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