Afonso Eulálio segura a camisola rosa no Giro após contrarelógio

19 de maio de 2026 às 16 h36
Fotografia: Afonso Eulálio
AMG / Agência Lusa
O ciclista português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) segurou hoje a camisola rosa da Volta a Itália, defendendo a liderança no contrarrelógio da 10.ª etapa da prova, vencido pelo italiano Filippo Ganna (Netcompany INEOS).

No final dos 42 quilómetros de exercício individual entre Viareggio e Massa, que Ganna cumpriu em 45.53 minutos, o figueirense de 24 anos foi 41.º, a 04.57 do vencedor e a 01.57 do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), o segundo classificado que reduziu a diferença na geral para 27 segundos.

Contra todas as previsões, Eulálio manteve a ‘maglia rosa’, continuando a liderar uma classificação em que o neerlandês Thymen Arensman (Netcompany INEOS), segundo no ‘crono’ a 01.54 minutos do seu colega italiano, subiu à terceira posição, a 01.57 do português, na véspera da 11.ª etapa, que na quarta-feira liga Porcari a Chiavari, no total de 195 quilómetros.

