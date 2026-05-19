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Judo: Par de Coimbra de bronze no Europeu de Katas

19 de maio de 2026 às 09 h15
Jorge Alberto Fernandes e Pedro Gonçalves em competição em Sarajevo | Foto EJU/Carlos Ferreira
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Pedro Gonçalves e Jorge Alberto Fernandes conquistaram este sábado a medalha da bronze no Campeonato da Europa de Katas, em Itsutsu-no-Kata

 

Os judocas conimbricenses Pedro Gonçalves (Escola de Judo de Coimbra) e Jorge Alberto Fernandes (Judo Clube de Coimbra) conquistaram, este sábado, a medalha de bronze no Campeonato da Europa de Katas, em Sarajevo (Bósnia e Herzegovina).
Foi a segunda medalha para o par de Coimbra em outras tantas competições internacionais disputadas depois do 3.º lugar no Campeonato do Mundo, em novembro.
“Quando chegámos e vimos tantos adversários de países fortes no judo começámos a duvidar, mas com o andamento achámos que era possível. Acabámos por ficar em 3.º, a meio ponto do 2.º e a três do 1.º”, admitiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS, Pedro Gonçalves, minutos depois de aterrar em Portugal no regresso da competição.
Para o judoca conimbricense foi a 15.ª medalha internacional nos katas. Tantas quanto Portugal tem nesta variante – mais técnica – do judo. Treze em campeonatos da Europa e duas em mundiais.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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