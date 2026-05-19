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Dia 3 de Junho todos os caminhos convergem para Coimbra

19 de maio de 2026 às 10 h45
Jorge Pimenta
Autor
Jorge Pimenta

O evento Startup Capital Summit decorre no próximo dia 3 de Junho, nos espaços do Convento São Francisco. Trata-se de um evento sobre inovação, empreendedorismo e tecnologia, que pretende marcar a ambição da cidade, das suas instituições e das suas empresas.

Dado o envolvimento do Instituto Pedro Nunes, confesso que poderei ser parcial nesta crónica, mas escrevo-a com a certeza de que quem participar este ano pode esperar um evento focado nas oportunidades de networking e na partilha.

A questão que muitos colocarão pode ser a seguinte: num mundo digitalizado será que as feiras, hackathons e outro tipo de eventos ainda são relevantes? O que torna um evento bem-sucedido e porque devo participar?

Durante anos, mapeei e participei em dezenas de eventos, como organizador, orador, expositor, júri ou simplesmente como espectador. Tendo esta experiência e ainda que possa não responder cabalmente à pergunta, posso afirmar que de todos os eventos trago novos contactos e experiências. Na realidade, os eventos “corporativos” têm vindo a crescer, adaptando-se aos novos tempos. Os promotores são impulsionados pela procura de momentos imersivos e pela integração de modelo híbridos. As empresas estão a transformar os seus eventos em experiências completas, com forte integração tecnológica e foco na personalização, valorizando o contacto humano.

O Startup Capital Summit de 2026 procura oferecer esta personalização: uma aplicação onde pode agendar reuniões individuais, momentos dedicados ao networking e á possibilidade de descobrir sobre os temas que mais o motivam.

Convido-vos a participar: aproveitem o dia 3 de Junho para aprender sobre os novos projetos que irão dar cartas nos próximos anos, descobrir novas tecnologias e conhecer fantásticos oradores nacionais e internacionais. Poderão ver e ouvir duas competições em formato pitch e interagir diretamente com startups num espaço de showcase. Um evento como o #SCS26 pode ser o portal para um novo passo na carreira, ou o momento para ter uma conversa que mude a forma como olha para determinado desafio ou tecnologia.

Será um dia cheio de oportunidades. Não perca a sua!
Quase que me esquecia, mas o evento é totalmente gratuito e basta inscrever-se em:
www.startupcapitalsummit.com

 

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