Vela: Campeão mundial distinguido pela Câmara Municipal de Coimbra

A Gala do Desporto da Cidade de Coimbra distinguiu Dénis Neves, pelo título de Campeão Mundial de J22, conseguido em outubro de 2025 no Campeonato do Mundo em Nápoles. Depois dos triunfos em 2019 e 2023, esta é assim a terceira vez que ganha o título mundial da classe.

Na cerimónia, que se realizou na passada semana, na antiga igreja do Convento São Francisco, Dénis Neves agradeceu à Câmara de Coimbra e ao Clube do Mar de Coimbra. Foi justamente neste clube, com sede em Coimbra, que o homenageado aprendeu vela.

Atualmente, apesar de estar radicado nos Países Baixos, onde é engenheiro na ESA (Agência Espacial Europeia), é no Clube do Mar de Coimbra que continua a ser velejador com regularidade, competindo em J22 com uma equipa formada por um francês e um italiano.

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