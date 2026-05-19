Desporto

Vela: Campeão mundial distinguido pela Câmara Municipal de Coimbra

19 de maio de 2026 às 11 h00
Dénis Neves com Cauã de Santana, Priscilla de Santana e Paulo Duarte, a tripulação do First Way Regatas, embarcação que vai representar Coimbra na Volta a Portugal à Vela
Paulo Marques
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Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A Gala do Desporto da Cidade de Coimbra distinguiu Dénis Neves, pelo título de Campeão Mundial de J22, conseguido em outubro de 2025 no Campeonato do Mundo em Nápoles. Depois dos triunfos em 2019 e 2023, esta é assim a terceira vez que ganha o título mundial da classe.

Na cerimónia, que se realizou na passada semana, na antiga igreja do Convento São Francisco, Dénis Neves agradeceu à Câmara de Coimbra e ao Clube do Mar de Coimbra. Foi justamente neste clube, com sede em Coimbra, que o homenageado aprendeu vela.

Atualmente, apesar de estar radicado nos Países Baixos, onde é engenheiro na ESA (Agência Espacial Europeia), é no Clube do Mar de Coimbra que continua a ser velejador com regularidade, competindo em J22 com uma equipa formada por um francês e um italiano.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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