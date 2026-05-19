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PJ da Guarda detém suspeito de violação em festa académica na Covilhã

19 de maio de 2026 às 11 h57
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JLS / Agência Lusa

Um estudante universitário de 23 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela presumível autoria de um crime de violação, cometido sobre uma jovem, também estudante universitária, de 22 anos, na Covilhã, anunciou hoje aquela força policial.

A investigação do Departamento de Investigação Criminal da Guarda da PJ iniciou-se em 28 de março, depois de a jovem ter apresentado queixa na PSP da Covilhã, e culminou na segunda-feira com a detenção do suspeito.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ explicou que o agressor e a vítima “conheciam-se do meio universitário e, após uma festa académica, conhecida pela ‘Festa das Tasquinhas’, o suspeito, aproveitando-se do estado da vítima, acompanhou-a à residência estudantil, introduzindo-se no interior do seu quarto, através da força física, consumando da mesma forma o ato de violação”.

 

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Segundo a nota, o inquérito é tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Castelo Branco e o detido será presente hoje a tribunal, em primeiro interrogatório judicial, para aplicação de eventuais medidas de coação.

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