Câmara de Castelo Branco investe 703 mil euros em requalificação de estrada

A Estrada Municipal (EM) 555, no troço entre a Estrada Nacional 240 e a localidade da Mata, está a ser requalificada numa empreitada do município de Castelo Branco com valor superior a 703 mil euros.

Segundo o município de Castelo Branco, a reabilitação da EM555 permite uma melhoria significativa da acessibilidade e reforça a ligação à cidade.

Os trabalhos de reabilitação neste troço têm uma extensão de aproximadamente 3,5 quilómetros e vão custar 703.402 euros.

A intervenção consiste na requalificação do pavimento, incluindo a realização de correções e ripagens pontuais, com o objetivo de melhorar a comodidade e a segurança do traçado existente.

Está também prevista a reformulação parcial do sistema de drenagem, bem como a instalação de equipamentos de sinalização e segurança, tanto vertical como horizontal.

A empreitada, que contempla ainda a construção de dois muros de suporte, tem como objetivos principais o aumento da segurança rodoviária, a melhoria das condições de cruzamento de veículos (sem necessidade de sair da faixa de rodagem) e o aumento do conforto de circulação.

Sendo uma obra de beneficiação, a rede de drenagem longitudinal existente também será totalmente ajustada e melhorada, contribuindo para a durabilidade da infraestrutura.