Eulálio segura a Juventude no Giro e Vingegaard é o virtual vencedor

30 de maio de 2026 às 15 h53
agência Lusa
O ciclista figueirense fonso Eulálio (Barhain-Victorius) segurou hoje a camisola branca da Juventude na Volta a Itália.

No final dos 200 quilómetros da 20.ª e penúltima etapa, entre Gemona del Friuli e Piancavallo, o ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) venceu em 5:03.55 horas, menos 1.15 minutos do que o austríaco Felix Gall (Decathlon) e do que o australiano Jay Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), e Eulálio em sétimo, a 2.03.

Na geral, Vingegaard, que vai completar a trilogia de triunfos nas gerais das três grandes Voltas, tem 5.22 minutos sobre Gall e 6.25 sobre Gall, com Afonso Eulálio a ocupar o 6.º posto, a 9.39, assegurando a camisola branca, da juventude.

Amanhã, a 21.ª e última etapa será de consagração para o dinamarquês, com um percurso de 131 quilómetros, com partida e chegada a Roma.

