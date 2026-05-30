1.º R’Trophy Mira BTT arranca em Cavadas dia 6

A 1.ª edição do R’Trophy Mira BTT arranca no próximo dia 6 de junho, na localidade das Cavadas, marcando o início de um troféu que se estende até outubro e percorre todas as freguesias do concelho de Mira.

A etapa inaugural terá o seu centro logístico nas imediações da sede da Comissão de Melhoramentos das Cavadas, onde estarão instaladas a partida, meta, zona de abastecimento e restantes serviços de apoio.

“O que nos motivou foi levar o BTT a todo o território do concelho de Mira”, explica Rui Pedro Tomásio, da organização, Miracycling. O objetivo passa por unir atletas, clubes e população num formato que combina competição, lazer e dinamização local. “Tentar juntar o máximo dos amantes da modalidade e tornar isto numa festa”, sublinha.

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