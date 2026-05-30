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1.º R’Trophy Mira BTT arranca em Cavadas dia 6

30 de maio de 2026 às 09 h15
Prova das Festas do Arneiro, que vai para a 3.ª edição, serviu de "ensaio" para o troféu | Foto: Tafixe Fotos
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A 1.ª edição do R’Trophy Mira BTT arranca no próximo dia 6 de junho, na localidade das Cavadas, marcando o início de um troféu que se estende até outubro e percorre todas as freguesias do concelho de Mira.
A etapa inaugural terá o seu centro logístico nas imediações da sede da Comissão de Melhoramentos das Cavadas, onde estarão instaladas a partida, meta, zona de abastecimento e restantes serviços de apoio.
“O que nos motivou foi levar o BTT a todo o território do concelho de Mira”, explica Rui Pedro Tomásio, da organização, Miracycling. O objetivo passa por unir atletas, clubes e população num formato que combina competição, lazer e dinamização local. “Tentar juntar o máximo dos amantes da modalidade e tornar isto numa festa”, sublinha.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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