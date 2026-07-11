Orientação: Figueira no mapa às quartas

Quartas c/ Mapa regressaram este mês de julho e continuam a conquistar participantes, à descoberta da modalidade e da Figueira da Foz

Se não foi a tempo das duas primeiras etapas deste ano, não desespere. Na próxima quarta-feira há mais. A edição de 2026 das Quartas c/ Mapa arrancou este mês de julho e já teve duas etapas, dias 1 e 8, levando participantes de todas as idades à descoberta do concelho da Figueira da Foz.

A iniciativa, promovida pela Associação Desportiva do Mondego, conta com o apoio do Município da Figueira da Foz e com a parceria das Juntas de Freguesia de Buarcos, São Julião e Tavarede, que assumem um papel central na dinamização das diferentes etapas.

Na sessão inaugural, a 1 de julho, a Junta de Freguesia de São Julião recebeu os participantes com um percurso desenhado para revelar recantos menos conhecidos da freguesia. Já na passada quarta-feira, Tavarede foi palco de um novo desafio, com partida e chegada junto à igreja, convidando os inscritos a percorrer ruas, largos e espaços emblemáticos, num ambiente descontraído e de convívio.

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