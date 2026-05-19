Coimbra

Valorizar herança judaica marca reabertura do Mikveh

19 de maio de 2026 às 12 h15
Espaço reabriu ontem, Dia Internacional dos Museus, ao público | Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

“Assinalamos hoje um novo capítulo para a memória e para a história da nossa cidade. Hoje cruzamos a herança do passado com a visão do futuro, reafirmando Coimbra como um território que sabe honrar a sua matriz multicultural”.

As palavras são de Ana Abrunhosa, na reabertura ao público do Mikveh de Coimbra, um dos mais relevantes achados arqueológicos associados à cultura judaica no país. Evento aconteceu ontem no âmbito do Dia Internacional dos Museus.

Situado na rua Visconde da Luz, o Mikveh é um equipamento de ritual judaico destinado ao banho de purificação, cujo imóvel foi adquirido pelo município, em 2020, num investimento de 240 mil euros. Posteriormente, foram realizados trabalhos de estudo, reabilitação e musealização, num investimento global de 138 mil euros.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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