Vitória Fernandes garante lugar na final do The Voice Kids

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

“Está a ser uma aprendizagem mas acima de tudo uma experiência para a Vitória”, começa por dizer ao DIÁRIO AS BEIRAS Patrícia Duarte, mãe da jovem artista, de 13 anos, de Coimbra, que garantiu no passado domingo, um lugar na final do concurso da RTP The Voice Kids Portugal.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Patrícia explica que “Vitória sempre foi ligada às artes. Fez ballet, teatro, aulas de canto, entre outras atividades. Sempre determinada, revela Patrícia, Vitória decidiu cedo que “queria frequentar um ensino bilingue, por considerar que o inglês podia ser uma mais valia para o seu futuro”.

Com uma sensibilidade fora do normal para a sua idade, a jovem artista tem surpreendido no programa não só o público mas também os mentores do programa, em especial, a sua mentora Nena”.

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