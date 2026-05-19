Coimbra

Vitória Fernandes garante lugar na final do The Voice Kids

19 de maio de 2026 às 11 h50
Jovem de 13 anos é uma das finalistas do The Voice Kids | Fotografia: Shine Ibeira
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

“Está a ser uma aprendizagem mas acima de tudo uma experiência para a Vitória”, começa por dizer ao DIÁRIO AS BEIRAS Patrícia Duarte, mãe da jovem artista, de 13 anos, de Coimbra, que garantiu no passado domingo, um lugar na final do concurso da RTP The Voice Kids Portugal.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Patrícia explica que “Vitória sempre foi ligada às artes. Fez ballet, teatro, aulas de canto, entre outras atividades. Sempre determinada, revela Patrícia, Vitória decidiu cedo que “queria frequentar um ensino bilingue, por considerar que o inglês podia ser uma mais valia para o seu futuro”.

Com uma sensibilidade fora do normal para a sua idade, a jovem artista tem surpreendido no programa não só o público mas também os mentores do programa, em especial, a sua mentora Nena”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de maio

Alunos da Quinta das Flores brilham na Europa
19 de maio

Afonso Eulálio segura a camisola rosa no Giro após contrarelógio
19 de maio

PJ arresta bens no valor de quase 2 ME em caso de corrupção na região de Coimbra
19 de maio

77 crianças participam no Cortejo dos Pequenitos (com vídeo)

Coimbra

Alunos da Quinta das Flores brilham na Europa

PJ arresta bens no valor de quase 2 ME em caso de corrupção na região de Coimbra

77 crianças participam no Cortejo dos Pequenitos (com vídeo)