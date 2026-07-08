Conferência Saúde ‘26

Em direto: Conferência Saúde ’26

08 de julho de 2026 às 17 h26

Assista aqui à Conferência Saúde ’26, com o título “Desafios para um SNS sustentável”, organizado pelo Diário As Beiras.

A partir do edifício AT Business Center, em Ançã, estão presentes Ana Raquel Andrade, presidente do conselho de administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, Francisco Maio Matos, presidente do conselho de administração da ULS Coimbra, Graciano Paulo, presidente da ESTeSC, Manuel Teixeira Veríssimo, presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos de Coimbra e Ricardo Leão, diretor clínico do Hospital CUF Coimbra.

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