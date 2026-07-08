Funcionário das Finanças no Centro entre suspeitos por regularização fraudulenta de milhares de imigrantes

A PJ deteve cinco pessoas, entre as quais um chefe de um serviço das Finanças na região Centro, por suspeitas de criarem um grupo criminoso que terá regularizado de forma fraudulenta milhares de imigrantes, foi hoje anunciado.

A operação policial ocorreu nas zonas de Cantanhede, Pombal, Alcobaça e Porto, na terça-feira, “com vista ao desmantelamento de um grupo criminoso organizado, dedicado à prática reiterada dos crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos”, afirmou a Diretoria do Centro, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A Polícia Judiciária (PJ) salienta que a “complexa investigação” começou em setembro de 2025, afirmando que o grupo é suspeito de legalizar de forma fraudulenta “milhares de cidadãos estrangeiros, em Portugal, ao longo de vários anos”.

Além de um chefe de serviço das Finanças, foram detidos três empresários, no cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito, e ainda um homem, em flagrante delito, por detenção de arma proibida, acrescentou.

“Os suspeitos atuavam movidos pelo propósito de obter elevados proventos financeiros, recorrendo, para o efeito, a elaboradas estratégias destinadas a dissimular a sua atuação e a ludibriar diversas instituições do Estado português”, pode ler-se na nota de imprensa.

Segundo a PJ, os imigrantes, enquanto clientes do grupo criminoso, dispunham-se “a pagar elevadas quantias monetárias para obter a documentação necessária à instrução dos respetivos processos de regularização, vivendo e trabalhando, muitos deles, em diversos países do espaço europeu, pese embora figurem, perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social, como exercendo atividade profissional em Portugal”.

Na operação policial levada a cabo, foram realizadas 16 buscas, em que foi apreendido “um vasto acervo documental relacionado com processos de regularização irregular de cidadãos estrangeiros, equipamento informático, três armas de fogo e cerca de 50 mil euros em numerário”.

Ao todo, participaram cerca de 90 inspetores e especialistas da PJ na operação, que contou com a colaboração da Diretoria do Norte, dos Departamentos de Investigação Criminal de Aveiro, Leiria e Guarda, bem como da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística e da Unidade de Armamento e Segurança, da Polícia Judiciária, referiu.

Os detidos, com idades entre os 33 e os 55 anos e sem antecedentes criminais, serão presentes às autoridades para primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Recentemente, a Diretoria do Centro divulgou várias operações que visavam desmantelar grupos suspeitos de também ajudarem a regularizar ilegalmente milhares de imigrantes.