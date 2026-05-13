Região CentroViseu
Suspeito de abuso sexual de crianças procurado pelo Reino Unido detido em Viseu
O homem vai ser ouvido no Tribunal da Relação de Coimbra. | Fotografia: Arquivo
Um homem de 45 anos que era procurado pelas autoridades judiciárias do Reino Unido devido a crimes de abuso sexual de crianças foi detido na zona de Viseu, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).
Em comunicado, a PJ referiu que o homem é suspeito de, entre 2010 e 2012, ter abusado sexualmente da sua enteada, com quem vivia e que na altura tinha 13 anos.
“Os crimes foram descobertos após uma visita ao hospital, altura em que a menor revelou o abuso sexual aos profissionais de saúde”, acrescentou.
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Segundo a PJ, os crimes por que está indiciado podem valer ao suspeito uma pena de 14 anos de prisão.
O homem vai ser ouvido no Tribunal da Relação de Coimbra.