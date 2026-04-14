Câmara de São Pedro do Sul vai reabilitar Cineteatro Jaime Gralheiro

A Câmara de São Pedro do Sul lançou concurso para reabilitar o Cineteatro Jaime Gralheiro e um edifício anexo, o que representa um investimento global de 1,3 milhões de euros, disse hoje o presidente da autarquia, Pedro Mouro.

Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o Cineteatro Jaime Gralheiro, além de sofrer de infiltrações, carece de espaços de apoio à atividade cultural.

“O cineteatro praticamente tem apenas a sala de espetáculos”, afirmou Pedro Mouro, acrescentando que a autarquia decidiu criar espaços de apoio num edifício habitacional anexo.

Com esta intervenção, o Cineteatro Jaime Gralheiro passará a ter “melhores condições de funcionamento, com a criação de uma entrada direta para os camarins, melhoria dos acessos para materiais e equipamentos, novos camarins, ampliação da área de ‘backstage’ e criação de um espaço polivalente”.

No edifício anexo serão também construídos seis fogos (dois T3, um T2 e três T1), o que permitirá reforçar a resposta municipal às necessidades habitacionais.

Pedro Mouro referiu que a construção das seis habitações deverá ser comparticipada no âmbito do programa 1.º Direito e que a Câmara de São Pedro do Sul (distrito de Viseu) ficará responsável pelas obras referentes ao cineteatro.

Apesar das dificuldades que têm sido sentidas para conseguir empreiteiros, o autarca mostrou-se confiante de que as obras possam começar em setembro e fiquem concluídas num prazo de um ano e meio.