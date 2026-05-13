Afonso Eulálio é o novo líder do Giro de Itália

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O figueirense Afonso Eulálio está a ter uma verdadeira primeira semana de sonho na Volta a Itália. Depois de ontem ter terminado em 6.º lugar na etapa, hoje o ciclista ficou em segundo lugar na 5.ª etapa da corrida e é o novo líder do Giro de Itália, entre Praia a Mare e Potenza.

O atleta da Bahrain Victorious partia para a quinta tirada do Giro em 31.º lugar na classificação geral, 1.11 minutos do líder, Guilio Ciccone.

Esta é a segunda vez que o ciclista da Figueira da Foz corre a Volta a Itália, depois de o ano passado ter desistido da prova na 19.ª etapa. Na sua primeira participação, Afonso Eulálio terminou em 10.º lugar na 17.ª etapa.

Antes do início do Giro, Afonso Eulálio tinha afirmado que queria “ajustar contas”, assumindo que queria lutar por uma etapa numa edição a que chega com a “preparação perfeita”.

“É um ajuste de contas. É ver se fecho algo que deixei aberto o ano passado”, disse o jovem figueirense, antes da partida.

Hoje Afonso Eulálio ficou atrás do espanhol Arrieta, mas é o novo líder da prova.