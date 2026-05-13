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17.535 academistas já estão confirmados para o jogo de sábado

13 de maio de 2026 às 10 h33
Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Académica acaba de anunciar a venda de 17.535 bilhetes para o jogo contra o Trofense, no sábado, às 16H30, no Estádio Cidade de Coimbra.

A três dias do encontro, o clube dos estudantes tem já garantida a maior enchente da época e está a pouco mais de dois mil bilhetes de superar a maior assistência da última década, referente ao jogo entre a Académica e o Cova da Piedade, em 2018, que contou com pouco mais de 20 mil adeptos.

Nesta época, o a maior assistência do Estádio Cidade de Coimbra foi 19 de abril, num encontro contra o Belenenses, tendo estado no recinto 14.213 adeptos.

Com estes números já anunciados, a Académica vai bater também o recorde de assistência num jogo da Liga 3. Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, o recorde de assistência é 17.122 adeptos, num jogo entre o Leiria e a Académica.

A Briosa já tinha comunicado ontem, ao final da tarde, lotação esgotada em quatro das bancadas do estádio. Depois de todos os bilhetes vendidos para as bancadas Nascente Inferior e Poente Inferior, a Briosa anunciou ontem, ainda a vários dias do encontro, a venda completa de bilhetes também para as bancadas Nascente Superior e a Poente Superior.

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