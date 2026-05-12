AcadémicaDesporto
A caminho de uma enchente? Briosa anuncia terceira bancada esgotada para o jogo com o Trofense
Académica tem tido forte afluência dos seus adeptos | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
A caminho de uma enchente como poucas?
A Académica anunciou hoje, ao final da tarde, a terceira bancada esgotada no jogo de sábado contra o Trofense, a contar para a última jornada da Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3.
Depois de anunciar todos os bilhetes vendidos para as bancadas Nascente Inferior e Poente Inferior, a Briosa anunciou hoje, ainda a vários dias do encontro, a venda completa de bilhetes para a bancada Nascente Superior. Antes deste último anuncio, o clube tinha dado conta que eram já mais de 9.889 bilhetes vendidos.
| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS