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Académica deixa a festa para fazer em casa

11 de maio de 2026 às 09 h15
Leandro Silva nunca deixou de acreditar na "remontada" em Mafra | Foto: FPF
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Empate em Mafra e vitória do Belenenses, ontem, na Póvoa de Varzim, deixaram as contas da subida para fechar no próximo sábado

A Académica não conseguiu fechar as contas da subida no passado sábado, mas tem tudo em aberto para a última jornada: até o título.
Os estudantes empataram, no sábado, em Mafra, num jogo em que estiveram a perder por 3-0.
A 1.ª parte foi para esquecer. Tudo a correr mal na defesa, sempre apanhada em contrapé e sem argumentos para travar os dois rápidos avançados do Mafra.

 

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