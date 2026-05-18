Veja os principais vídeos da festa da subida da Académica

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Durante o dia de sábado, não só o Estádio Cidade de Coimbra, mas também a própria cidade festejaram com a subida da Académica ao segundo escalão do futebol português.

Nervosismo antes do jogo

Antes do jogo, havia nervosismo entre os adeptos. As longas filas foram notórias no acesso ao Estádio Cidade de Coimbra.

Dentro do Calhabé, enquanto o encontro não começava, os academistas afinavam as vozes e preparavam-se para puxar pela Briosa.

A primeira explosão de alegria

O primeiro grande momento da tarde surgiu logo na primeira parte, quando o capitão dos estudantes, Leandro Silva, inaugurou o marcador. A subida estava mais perto.

Durante o encontro, que opunha a Académica frente o Trofense, os adeptos realizaram uma coreografia espetacular de apoio à equipa da casa.

A confirmação do recorde

Ao longo da semana perspectivou-se, até pelos os números que a Briosa ia revelando, que o recorde de assistência num jogo da Liga 3 fosse batido e, já na segunda parte, esse feito foi superado. O speaker do estádio anunciou bem alto um número que entra para a história: 26.356 adeptos!

Subida garantida, festa no relvado

Com a vitória por três bolas a zero, a Académica garantiu a subida à 2.ª liga. Minutos depois da confirmação, os adeptos invadiram o relvado para festejarem com os jogadores e restante equipa técnica.

Jogadores recebidos na Câmara Municipal de Coimbra

A festa da subida prolongou-se pela tarde e noite dentro. Os heróis academistas foram recebidos em festa nos Paços do Concelho da cidade de Coimbra, pela autarquia. Muitos adeptos esperavam, naquela zona da cidade, pelos jogadores e equipa técnica.



