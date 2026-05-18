Milhares de visitantes esgotaram os bolos de Ançã

Chefe de Redação Jornalista no Diário As Beiras desde a sua fundação, em março de 1994. Enquanto terminava...

Milhares de pessoas passaram no domingo pela Feira do Bolo de Ançã, garantindo que o interesse e a afluência ao certame continua a crescer, de ano para ano.

Com o bom tempo a ajudar, o número de visitantes à feira registou um aumento tão significativo que os bolos de Ançã esgotaram antes de o certame terminar, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS João Parreiral, presidente da AVANÇA – Associação para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida do Meio Rural de Ançã, que organiza o evento.

No espaço da feira, para potenciar a grande afluência, houve também animação musical, artesanato e gastronomia.

Para as crianças foi preparada animação direcionada, com insufláveis e outros atrativos, e o já habitual Ateliê Infantil, onde os mais pequenos aprendem a fazer o bolo de Ançã.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS”