CantanhedeRegião Metropolitana de Coimbra

Fica em prisão preventiva por violar ex-companheira em Ançã

13 de maio de 2026 às 13 h31
Fotografia: Arquivo
redação Diário as Beiras
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redação Diário as Beiras

Um homem de 52 anos foi detido por suspeita de ter violado a antiga companheira, na madrugada de sábado, na vila de Ançã, concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, a detenção do homem de 52 anos pela alegada prática de um crime de violação foi realizada pela Diretoria do Centro desta força policial, ao final da noite de terça-feira.

“Imediatamente após a comunicação da notícia do crime a esta polícia, foram desencadeadas várias diligências de investigação, as quais culminaram com a detenção do suspeito, ao final da noite de ontem [terça-feira], informou.

 

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Em comunicado, a PJ explicou que o suspeito foi identificado como “sendo ex-companheiro da vítima”, tendo recorrido “à força física para forçá-la à prática de atos sexuais de relevo”.

O homem de 52 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

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