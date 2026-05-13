Fica em prisão preventiva por violar ex-companheira em Ançã

Um homem de 52 anos foi detido por suspeita de ter violado a antiga companheira, na madrugada de sábado, na vila de Ançã, concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, a detenção do homem de 52 anos pela alegada prática de um crime de violação foi realizada pela Diretoria do Centro desta força policial, ao final da noite de terça-feira.

“Imediatamente após a comunicação da notícia do crime a esta polícia, foram desencadeadas várias diligências de investigação, as quais culminaram com a detenção do suspeito, ao final da noite de ontem [terça-feira], informou.

Em comunicado, a PJ explicou que o suspeito foi identificado como “sendo ex-companheiro da vítima”, tendo recorrido “à força física para forçá-la à prática de atos sexuais de relevo”.

O homem de 52 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.