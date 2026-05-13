Universidade de Coimbra lança minissérie que explica a ciência através da família

A Universidade de Coimbra (UC) lançou uma minissérie, em formato vídeo e podcast, que procura comunicar e explicar a ciência através de uma abordagem inovadora, que coloca as famílias dos investigadores no centro da narrativa.

Intitulado “Science Family – a tua ciência é-me familiar”, o projeto “dá voz aos familiares de estudantes de doutoramento da UC”, convidando-os a partilhar, de forma espontânea e descontraída, a sua perceção sobre os temas de investigação desenvolvidos pelos seus filhos, sobrinhos ou companheiros, revelou hoje a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

“Através destes testemunhos, Science Family procura explorar a forma como a ciência é compreendida fora do contexto académico, promovendo o diálogo entre investigadores e sociedade”, notou a universidade, num comunicado enviado à agência Lusa.

A sessão pública de apresentação do projeto vai decorrer na sexta-feira, às 15:30, no Auditório do UC Exploratório – Centro Ciência Viva da UC, com entrada livre, assinalando também o Dia Internacional das Famílias.

Os projetos de investigação apresentados no Science Family pertencem ao Centre for Functional Ecology (CFE) e ao Centro de Química de Coimbra (CQC), duas unidades de investigação da UC.

Disponível em formato podcast e vídeo, a série aborda temas diversos, como polinizadores, fungos, síntese de fármacos, fotoquímica, poluição marinha ou produção de detergentes.

Cada episódio é dividido em dois momentos complementares e, numa primeira parte, os familiares comentam o trabalho científico e a sua relevância, enquanto num segundo momento os doutorandos “reagem aos testemunhos e aprofundam os conceitos científicos das suas investigações, explicando descobertas, processos e perspetivas futuras”.

“Cruzando histórias pessoais, memórias e afetos, Science Family procura tornar a ciência mais próxima, humana e acessível a diferentes públicos”, apontou a FCTUC.

A sessão de apresentação contará com a presença da equipa do projeto, dos doutorandos participantes, dos seus familiares e de representantes das instituições envolvidas.

O programa da sessão de sexta-feira inclui a apresentação dos principais desafios do processo de produção, a exibição, em primeira mão, de um episódio inédito e uma mesa-redonda dedicada à perceção pública da ciência e ao envolvimento da sociedade.

Science Family é um projeto financiado pelo Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, no âmbito da iniciativa Promoção da Cultura Científica.

“O projeto foi desenvolvido pelo Centre for Functional Ecology (CFE) e pelo Centro de Química de Coimbra (CQC), envolvendo doutorandos e doutorandas destas unidades de I&D enquanto participantes e cocriadores de conteúdo”, explicou a FCTUC.