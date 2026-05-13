Fábio Cruz é o novo líder do Circuito de Trail Curto

A 2.ª edição do Góis Trail deu, este domingo, um novo líder ao circuito de Trail Curto da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. O atleta do Clube Atlético de Oliveira do Hospital, Fábio Cruz, foi 3.º das contas distritais, mas isso bastou-lhe para ultrapassar o líder José Galvão, que não esteve em competição.

Os 18km de da prova de Trail Curto foram de luta intensa na frente, mas acabou por ser Alex Silva (AC Tocha), a dar continuidade ao bom momento de forma, a deixar José Madeira (EA Coimbra) a 29 segundos. No último lugar do pódio ficou o individual Ricardo Martins, que não pontua para as contas da ADAC. Por isso Fábio Cruz fechou as contas distritais.

Nas mulheres, mais uma vitória para Tânia Sofia Padilha (Penature), que tem dominado os circuitos de trail Curto e Mini esta época.

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