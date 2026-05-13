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Fábio Cruz é o novo líder do Circuito de Trail Curto

13 de maio de 2026 às 11 h35
Fábio Cruz numa altura em que liderava a prova | Foto: Ana Ferreira
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A 2.ª edição do Góis Trail deu, este domingo, um novo líder ao circuito de Trail Curto da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. O atleta do Clube Atlético de Oliveira do Hospital, Fábio Cruz, foi 3.º das contas distritais, mas isso bastou-lhe para ultrapassar o líder José Galvão, que não esteve em competição.
Os 18km de da prova de Trail Curto foram de luta intensa na frente, mas acabou por ser Alex Silva (AC Tocha), a dar continuidade ao bom momento de forma, a deixar José Madeira (EA Coimbra) a 29 segundos. No último lugar do pódio ficou o individual Ricardo Martins, que não pontua para as contas da ADAC. Por isso Fábio Cruz fechou as contas distritais.
Nas mulheres, mais uma vitória para Tânia Sofia Padilha (Penature), que tem dominado os circuitos de trail Curto e Mini esta época.

 

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