Figueirense Afonso Eulálio termina em sexto quarta etapa da Volta Itália

O ciclista figueirense Afonso Eulálio terminou hoje em sexto lugar na quarta etapa da edição 2026 da Volta Itália em bicicleta.

Numa jornada em que o figueirense Afonso Eulálio, da equipa Bahrain Victorious, terminou bem dentro do top 10, o vencedor foi o ciclista equatoriano Jhonatan Narváez, campeão de fundo equatoriano, que se impôs no final dos 138 quilómetros entre Catanzaro e Cosenza, com o tempo de 03H08.46 horas, somando o seu terceiro triunfo na prova italiana diante do venezuelano Orluis Aular (Movistar) e do novo camisola rosa.