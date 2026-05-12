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Figueirense Afonso Eulálio termina em sexto quarta etapa da Volta Itália

12 de maio de 2026 às 20 h57
Ciclista realiza a Volta a Itália pela segunda vez na carreira | Fotografia: Arquivo
redação as beiras
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redação as beiras

O ciclista figueirense Afonso Eulálio terminou hoje em sexto lugar na quarta etapa da edição 2026 da Volta Itália em bicicleta.

Numa jornada em que o figueirense Afonso Eulálio, da equipa Bahrain Victorious, terminou bem dentro do top 10, o vencedor foi o ciclista equatoriano Jhonatan Narváez, campeão de fundo equatoriano, que se impôs no final dos 138 quilómetros entre Catanzaro e Cosenza, com o tempo de 03H08.46 horas, somando o seu terceiro triunfo na prova italiana diante do venezuelano Orluis Aular (Movistar) e do novo camisola rosa.

 

 

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