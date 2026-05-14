Portugal entrou no vermelho ecoalógico

A 7 de maio, Portugal entrou no vermelho. Não no vermelho das contas públicas, nem no défice financeiro de que tanto se fala. Entrou num vermelho igualmente grave: o vermelho ecológico. De acordo com a “Global Footprint Network”, o Dia da Sobrecarga de Portugal em 2026 ocorreu nessa data. Isto significa que, se toda a humanidade consumisse ao ritmo da população portuguesa, o orçamento anual de biocapacidade do planeta teria sido esgotado a 7 de maio e seriam necessários cerca de 2,9 planetas para sustentar este padrão de consumo.

A data é simbólica, mas a mensagem é concreta. O cálculo compara a pegada ecológica dos países (alimentos, energia, madeira, fibras, área urbanizada e emissões de carbono) com a biocapacidade disponível. Sirva-nos de pouco consolo não liderarmos esta tabela. Países que associamos a políticas ambientais mais robustas atingem a sobrecarga ainda mais cedo, realçando que boas políticas ambientais não anulam, por si só, padrões de consumo elevados.

Não é uma medição direta, como a temperatura ou a precipitação, nem uma data definida politicamente. É uma estimativa internacional, com valor comunicacional e pedagógico, que mostra a desproporção entre aquilo que consumimos e aquilo que os ecossistemas conseguem regenerar.

Gastamos solo, água, energia, matérias-primas e capacidade de regeneração como se fossem ilimitados. Mas a natureza não funciona a crédito. Não envia faturas mensais, nem suspende o serviço de imediato. Vai acumulando sinais: rios mais frágeis, solos empobrecidos, perda de biodiversidade, ondas de calor mais intensas, escassez de água, incêndios mais severos e paisagens mais vulneráveis. São consequências que já observamos com demasiada frequência, mas com as quais parecemos insistir em não aprender.

O problema é que discutimos sustentabilidade quase sempre no fim da cadeia. Reciclamos depois de consumir. Limpamos depois de sujar. Compensamos depois de destruir. Tentamos corrigir depois de a decisão errada já estar tomada. Mas a sustentabilidade começa antes: no que produzimos, no que compramos, no que desperdiçamos, na forma como nos deslocamos, na energia que usamos e no modo como planeamos o território.

Também não se trata apenas de escolhas individuais. É demasiado fácil colocar toda a responsabilidade no cidadão, como se bastasse trocar uma lâmpada, levar um saco reutilizável ou separar melhor o lixo. Esses gestos contam, claro. Mas são insuficientes se continuarmos a organizar cidades dependentes do automóvel, a impermeabilizar solos, a desperdiçar água, a favorecer modelos de consumo rápido e a tratar a natureza como espaço sobrante.

Talvez por isso maio seja um mês particularmente revelador. A 12 de maio assinala-se o Dia Internacional da Sanidade Vegetal; a 18 de maio, o Dia do Fascínio pelas Plantas; a 20 de maio, o Dia Mundial das Abelhas; e a 22 de maio, o Dia Internacional da Biodiversidade. Datas diferentes, mas com uma mensagem comum: a saúde das plantas, dos polinizadores, dos ecossistemas e das pessoas está profundamente ligada. A coincidência é incómoda. No mesmo mês em que celebramos plantas, abelhas e biodiversidade, percebemos que estamos a gastar demasiado depressa aquilo que as sustenta.

É aqui que a ideia de Uma Só Saúde ganha sentido: saúde humana, animal, vegetal e dos ecossistemas não são gavetas separadas. Quando degradamos solos, água, biodiversidade ou plantas, não afetamos apenas a natureza. Comprometemos a nossa própria vida. O maior equívoco talvez seja esse: falar do planeta como se fosse exterior a nós. O planeta não é o cenário da nossa história. É a condição da nossa existência. Por isso, a pergunta certa para maio não é apenas que dias ambientais assinalamos. A pergunta é outra: que consequências tiramos deles?

Maio é, em Portugal, também o mês de Maria. Mas talvez não devêssemos esperar por milagres para resolver aquilo que depende de nós. Viver como se tivéssemos quase três planetas pode parecer confortável por algum tempo. Mas só temos um. E não estamos nele como visitantes. Somos parte dele.